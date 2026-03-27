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Trabalhadores da RTP avançam para greve após proposta da Administração

Trabalhadores da RTP avançam para greve após proposta da Administração

Os trabalhadores da RTP, reunidos em plenário, decidiram que vão recorrer à greve, ao trabalho normal, suplementar e nos feriados, em resposta à "proposta de corte salarial" apresentada pela Administração.

Lusa /

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"O plenário geral de trabalhadores da RTP aprovou hoje, por unanimidade e aclamação, formas de luta em resposta à proposta de corte salarial apresentada pela Administração da empresa", lê-se num comunicado conjunto dos sindicatos representativos da empresa, a que a Lusa teve acesso.

Os trabalhadores decidiram ainda retirar confiança ao Conselho de Administração da empresa.

Os trabalhadores vão estar em greve ao trabalho normal, suplementar e em dias feriado. Os pré-avisos de greve ainda vão ser apresentados pelos sindicatos (FE, FETESE, SICOMP, SINDETELCO, SINTTAV, SITESE, SITIC, SJ, SMAV, STT).

A Comissão de Trabalhadores da RTP avançou, esta quinta-feira, que a Administração propôs um aumento salarial de 7,50 euros, abaixo da recomendação do Governo.

"A proposta apresentada pela Administração para a revisão do Acordo da Empresa é um insulto deliberado a quem, todos os dias, assegura o serviço público de media. Perante a recomendação do Governo para o setor empresarial do Estado, que aponta para aumentos de 56,58 euros, a Administração responde com 7,50 euros", segundo num comunicado conjunto da Comissão de Trabalhadores (CT) da RTP e da Subcomissão de Trabalhadores do Porto.

A proposta inicial da Administração foi de um aumento de cinco euros.

Segundo a mesma nota, a Administração da estação pública quer ainda eliminar os 3% de desconto para o seguro de complemento de reforma, acabar com o subsídio de deslocação e que o trabalhador tenha que pagar três vezes mais pelo seguro.

Por outro lado, o valor do subsídio de refeição não vai sofrer alterações, "apesar do aumento dos custos nos refeitórios da empresa e fora deles".

A CT da RTP e a subcomissão do Porto assinalaram ainda que a recusa do ministro da Presidência, Leitão Amaro, em atualizar a Contribuição para o Audiovisual, que está indexada à inflação, retira, este ano, aproximadamente seis milhões de euros à empresa.

Desde 2017, a perda acumulada corresponde a 135 milhões de euros.

Os sindicatos vão reunir com o Conselho de Opinião e com o Conselho Geral Independente da RTP, respetivamente, em 30 e 31 de março.

A próxima reunião com o Conselho de Administração, no âmbito da negociação do Acordo de Empresa, está agendada para 01 de abril.

A Lusa contactou a Administração da RTP, liderada por Nicolau Santos, na quinta-feira, para ter um comentário acerca da posição da Comissão de Trabalhadores e a Administração escusou-se a fazer comentários por ainda estar a decorrer o processo negocial.

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