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Transferência de competências da Educação para os municípios foi apenas "uma transferência de encargos" diz Paulo Raimundo

Transferência de competências da Educação para os municípios foi apenas "uma transferência de encargos" diz Paulo Raimundo

O secretário-geral do PCP disse hoje que a transferência de competências na área da Educação para os municípios foi apenas "uma transferência de encargos aos quais as autarquias não têm condições de dar resposta".

Lusa /
António Cotrim - Lusa

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Paulo Raimundo falava à Agência Lusa no final de uma visita à Escola Básica Nuno Alvares, no concelho do Seixal, um estabelecimento de ensino com crianças desde o pré-escolar até ao 9º ano que necessita de ser requalificado e de ter mais recursos humanos para dar resposta ao aumento da população escolar.

O líder comunista advoga que a transferência de competências da forma como foi feita "foi um brutal passo atrás" e que o país "vai pagar caro por isso".

"Sabemos que as verbas não são suficientes para acompanhar a suposta transferência de competências. As autarquias não têm condições. O que é que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que estamos a ver que é degradação das instalações até ao limite", disse.

O secretário-geral do PCP adiantou que esta situação leva a que Portugal seja um país com várias realidades, com concelhos de primeira e concelhos de segunda, dependendo da capacidade financeira dos mesmos, e "crianças de primeira e crianças de segunda".

"A autarquia tem um papel importantíssimo, que é ajudar o mais possível, ir até onde é possível e tem que ter um papel, como está a ter o Seixal, de envolvimento da comunidade educativa", disse.

A dois dias da celebração dos 52 anos do 25 de Abril, Paulo Raimundo lembrou que o caminho aberto nessa altura deveria ser aprofundado "e não subvertido ou desviado" como considera estar a acontecer.

"Ora, nós não podemos continuar com a falta de professores nas escolas. Nós não podemos continuar como esta escola, por exemplo, que necessita de obras, que precisa de um pavilhão desportivo, e não há supostamente dinheiro para isso", disse.

Paulo Raimundo defende que o país tem de fazer opções e que, na escolha entre ter dinheiro para a escola e ter dinheiro para a guerra, a escola deve ser a escolha.

Na sua visita ao concelho do Seixal, no distrito de Setúbal, o secretário-geral do PCP esteve também no projeto Seixal Criativo, um centro de aprendizagem e experimentação em ciência e tecnologia, de frequência gratuita, criado pela Câmara Municipal do Seixal e com a coordenação pedagógica do professor catedrático António Câmara, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.

O secretário-geral do PCP visitou também a Universidade Sénior do Seixal (UNISSEIXAL), um projeto da Casa do Educador do Concelho do Seixal (uma instituição de solidariedade social constituída por pessoas ligadas à educação), que abriu as suas portas em 2007 e que hoje tem cerca de 1300 alunos, 105 professores, 175 turmas e 94 disciplinas.

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