Ucrânia. Pedro Nuno defende que solução de paz tem de envolver Kiev

"É muito importante que a Europa, que os países europeus, continuem a apoiar a Ucrânia e que nenhuma solução de paz seja construída sem a aceitação da Ucrânia. Se for uma solução que não tenha aceitação da Ucrânia, será uma solução precária, muito frágil e muito pouco duradoura", afirmou Pedro Nuno Santos, em declarações aos jornalistas em Valença, distrito de Viana do Castelo, a propósito do terceiro aniversário da invasão da Ucrânia pela Rússia, que hoje se assinala.



Para Pedro Nuno Santos, "não é aceitável que haja negociações entre o país invasor e um país que nem está no continente europeu - os Estados Unidos da América -, sem participação dos europeus e, pior, sem a participação da Ucrânia".