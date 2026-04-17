"Um disparate". Rui Rio critica novo modelo do financiamento dos partidos

Rui Rio considera "um disparate" a decisão da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECPF) segundo a qual já não é possível saber quem financia os partidos e as campanhas eleitorais.





“Vejo nesta decisão um disparate”, disse o antigo presidente do PSD ao jornalista Hugo Gilberto no Jornal 2.









“Um objetivo tão importante em termos de regime como a transparência, pretende-se prejudicar e pôr em causa parcialmente com uma decisão administrativa que visa proteger quem dá dinheiro aos partidos”, criticou.

Para o social-democrata, “isto demonstra uma sociedade um bocado baralhada em termos da hierarquia dos princípios e dos valores que deve seguir”.“Um objetivo tão importante em termos de regime como a transparência, pretende-se prejudicar e pôr em causa parcialmente com uma decisão administrativa que visa proteger quem dá dinheiro aos partidos”, criticou.

Rui Rio acredita que esta decisão acontece, em parte, devido aos jornais que divulgam esses nomes. “Aquelas pessoas que estão bem intencionadas (…) não estão disponíveis para ter a sua vida devassada de toda e qualquer maneira em todos e quaisquer jornais, para que as empresas de comunicação social vendam mais um bocado”, considerou.



“Muita gente de qualidade não está para aturar isto” e “abriram a porta a gente de menor qualidade”, afirmou na entrevista à RTP.



O antigo líder do PSD defendeu “transparência sim, acesso a tudo sim, regras para publicação, essas mais apertadas”.





Rui Rio admite ainda que a iniciativa legislativa do PS para que se possa voltar saber quem financia os partidos políticos vai ter a adesão de outros partidos.



