Ventura contra país "sem rei nem roque" recusa apelar ao voto

Estima que mais de metade dos 300 hectares da empresa, que se dedica à produção de vinho e azeite, tenham sido afetados pelo agravamento das condições meteorológicas nos últimos dias. As vinhas, habituadas ao clima quente e seco do Baixo Alentejo, estão rodeadas de lama. “Isto vai fazer com que a própria planta vá apodrecer. Porque a vinha e o olival não quer muita água”, acrescenta José Gonçalves.





É mais uma empresa afetada pela tempestade e que André Ventura faz questão de visitar em campanha – campanha que, assumiu o próprio na semana passada, foi adaptada com a passagem da depressão Kristin. O candidato à Presidência da República insiste que se quer focar na “crise” que o país atravessa. As críticas são dirigidas, sobretudo, ao Governo. “A atuação do Estado foi também uma depressão, verdadeiramente. Acho que foi tudo desastroso”, atira o líder do Chega.





Sobre o adversário António José Seguro, repete que o candidato apoiado pelo PS só diz “generalidades” e desafia os portugueses a fazerem uma escolha. “Se querem um presidente que diz sempre a mesma coisa, ali num ambiente tipo de conversas à lareira, ou se querem alguém que tome mesmo decisões, que faça as coisas e que diga o que tem que ser dito, mesmo que isso às vezes custe ouvir”, sublinha Ventura.





Num dia em António José Seguro defendeu que a eleição de André Ventura irá representar cinco anos de turbulência e divisão, o presidente do Chega rejeita apelar ao voto. "Não me parece fazer sentido que a minha mensagem seja de apelo ao voto, parece-me que a minha mensagem deve ser: resolvam os problemas destas pessoas”, afirma, em declarações aos jornalistas. “Quando chegar o momento, as pessoas decidirão quem tem o melhor perfil. E eu acho que já dei provas de que tenho o perfil que decide e não de deixar tudo na mesma”, acrescenta o líder do Chega, admitindo que a estratégia acarreta “riscos políticos”. ”É uma questão que domingo cá estaremos para analisar”, acrescenta.





Durante a manhã, André Ventura aproveitou uma visita ao Comando Territorial da GNR de Beja – visita que a comunicação social não pôde acompanhar – para recuperar uma bandeira antiga do Chega: a segurança. “Nós temos tido relatos de roubos e assaltos [nas zonas afetadas pela tempestade], mesmo de pessoas que se estão a juntar para reunir bens essenciais”, afirma o candidato a Belém. “Espero que as forças policiais e também o sistema de justiça sejam muito, muito firmes. Porque estamos numa altura muito particular em que roubar neste momento não é a mesma coisa do que fazê-lo noutra altura”, conclui.





Ainda à boleia da resposta à crise, André Ventura pede “ordem” e defende que o país está “sem rei nem roque”. “Nós temos de ter um estado em prontidão. E o que temos tido, infelizmente, parece um bocado uma república das bananas. Com um comandante da Proteção Civil a ausentar-se enquanto estamos a enfrentar tempestades. Com o Presidente da República a ir para fora quando as pessoas estão a precisar de ajuda. Com o Presidente da Proteção Civil a dizer que não precisamos nada de acionar o Mecanismo Europeu de Proteção mas os autarcas a dizer que sim”, exemplifica o candidato presidencial.





As declarações aos jornalistas à entrada do Comando Territorial da GNR de Beja foram encurtadas devido à