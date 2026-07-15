Ventura diz que há "suspeitas muito sérias" em relação a Luís Neves

Em declarações aos jornalistas à saída de um encontro com o presidente da República, André Ventura disse que o Governo “deve avaliar se tem condições para avançar com uma moção de confiança ou não” em relação a Luís Neves e diz não perceber “o incómodo” do primeiro-ministro em falar do assunto.Luís Neves está envolvido em polémica devido às obras numa casa no Alentejo. O ministro entregou, esta quarta-feira, a lista de faturas relacionadas com as obras da casa em questão.Para além desta polémica, André Ventura acusa Luís Neves de o ter ameaçado durante o debate quinzenal de 27 de maio no parlamento e foi este o motivo de ter requerido uma audiência urgente ao presidente da República.“Não podemos ter medo em democracia”, disse Ventura.