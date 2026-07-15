Ventura diz que há "suspeitas muito sérias" em relação a Luís Neves

Ventura diz que há "suspeitas muito sérias" em relação a Luís Neves

O líder do Chega diz que há "suspeitas muito sérias e muito severas" em relação ao ministro da Administração Interna, Luís Neves, "em vários dossiers", nomeadamente o SIRESP.

RTP / Adicionar como fonte informativa
António Cotrim - Lusa

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Em declarações aos jornalistas à saída de um encontro com o presidente da República, André Ventura disse que o Governo “deve avaliar se tem condições para avançar com uma moção de confiança ou não” em relação a Luís Neves e diz não perceber “o incómodo” do primeiro-ministro em falar do assunto.

“Parece que o primeiro-ministro tem medo de fazer essa avaliação”, disse Ventura.

Luís Neves está envolvido em polémica devido às obras numa casa no Alentejo. O ministro entregou, esta quarta-feira, a lista de faturas relacionadas com as obras da casa em questão.

Para além desta polémica, André Ventura acusa Luís Neves de o ter ameaçado durante o debate quinzenal de 27 de maio no parlamento e foi este o motivo de ter requerido uma audiência urgente ao presidente da República.

Ventura considera “inaceitável” que um ministro da Administração Interna tenha “este tipo de comportamento” e afirma que “não podemos deixar que uma forma de ameaçar silencie o direito dos portugueses a saber a verdade”.
“Não podemos ter medo em democracia”, disse Ventura.
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