Ventura diz-se vítima de "censura judicial" e assume-se presidente interventivo: "quem não quer, que vote noutro"

Ventura anuncia que vai ser um Presidente interventivo, que vai pressionar o Governo em áreas como a saúde, habitação e imigração.

Foto: Nuno Amaral

E deixa o aviso: "quem quer um Presidente «jarra de  enfeitar», que procure outro candidato".

O líder do Chega, e concorrente a Belém, diz que vai ser um “Presidente interventivo”. E que vai pressionar o Governo. 

Quem não quer um Presidente assim, que vote noutro candidato”, assegurou.

Já à tarde, depois de conhecida a decisão do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, que rejeitou o pedido de André Ventura para suspender a retirada dos cartazes com a menção, Ventura falou: "os ciganos têm de cumprir a lei".

É censura, ataque à liberdade de expressão, falta ouvir a Relação e o Constitucional”, frisou.

André Ventura assegurou que vai recorrer e que, para já, “cumpre a lei”. E avisou que "qualquer dia os jornalistas têm de retirar trabalhos publicados antes de recorrerem à instância superior”, lançou.
