Presidenciais 2026
Ventura diz-se vítima de "censura judicial" e assume-se presidente interventivo: "quem não quer, que vote noutro"
Ventura anuncia que vai ser um Presidente interventivo, que vai pressionar o Governo em áreas como a saúde, habitação e imigração.
Foto: Nuno Amaral
O líder do Chega, e concorrente a Belém, diz que vai ser um “Presidente interventivo”. E que vai pressionar o Governo.
“Quem não quer um Presidente assim, que vote noutro candidato”, assegurou.
“É censura, ataque à liberdade de expressão, falta ouvir a Relação e o Constitucional”, frisou.
André Ventura assegurou que vai recorrer e que, para já, “cumpre a lei”. E avisou que "qualquer dia os jornalistas têm de retirar trabalhos publicados antes de recorrerem à instância superior”, lançou.