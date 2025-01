Meloni vai a Washington para tomada de posse de Trump e é única líder da UE presente

A informação foi hoje confirmada à agência Lusa por várias fontes europeias em Bruxelas, que destacaram precisamente o facto de Georgia Meloni ser a única chefe de Governo da UE a participar na cerimónia, a convite de Donald Trump, que não convidou qualquer outro presidente de instituições europeias nem o seu aliado primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán.

Ao nível institucional, nenhum dos altos representantes das instituições da UE recebeu convite para a cerimónia de segunda-feira, incluindo os presidentes do Conselho Europeu, António Costa, da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, confirmou a Lusa com fontes comunitárias.

Previsto está que haja uma representação ao nível de embaixadores, de acordo com as mesmas fontes.

A porta-voz da Comissão Europeia, Paula Pinho, disse à Lusa que a embaixadora da UE para os Estados Unidos, Jovita Neliupsien, estará presente.

No que toca aos chefes de Governo e de Estado da UE, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, não irá participar na tomada de posse do seu aliado norte-americano, de acordo com fontes do seu gabinete.

De acordo com os porta-vozes de Viktor Orbán, Donald Trump não terá convidado chefes de Estado ou de Governo estrangeiros, nem o próprio primeiro-ministro húngaro.

Porém, a primeira-ministra italiana, Georgia Meloni, já havia dito à imprensa em Roma, no início deste mês, que "iria com todo o gosto" à tomada de posse se a sua agenda o permitisse, confirmando-se agora a sua participação.

O republicano Donald Trump, de 78 anos, foi vencedor das eleições presidenciais de novembro de 2024 nos Estados Unidos e vai iniciar funções na segunda-feira.