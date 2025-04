Presidente da Fed estima crescimento da inflação com as novas tarifas

Powell afirmou num comentário escrito que as tarifas e os seus impactos na economia e na inflação são "significativamente maiores do que o esperado".

O responsável também disse que os impostos na importação são "altamente prováveis" de levar a "pelo menos um aumento temporário na inflação", mas acrescentou que "também é possível que os efeitos sejam mais persistentes".

"A nossa obrigação é [...] garantir que um aumento único no nível de preços não se torne um problema contínuo de inflação", disse Powell em comentários feitos em Arlington, Virgínia.

O foco de Powell na inflação sugere que a Fed poderá manter a taxa de juro inalterada em cerca de 4,3% nos próximos meses.

Pouco antes deste discurso, Donald Trump instou o presidente da Fed a baixar as taxas de juros, numa publicação na plataforma Truth Social.

"Este seria o momento PERFEITO para o presidente da Fed, Jerome Powell, cortar as taxas de juro", escreveu o presidente republicano, afirmando que a inflação caiu nos Estados Unidos desde o seu regresso ao poder em janeiro.

No entanto, Powell declarou também hoje que era "muito cedo" para ajustar a política monetária da instituição porque não foi possível avaliar as consequências da onda de novos impostos sobre os produtos importados para os Estados Unidos.

Economistas preveem que as tarifas enfraquecerão a economia, possivelmente ameaçarão as contratações e aumentarão os preços. Nesse cenário, a Fed poderia cortar as taxas para impulsionar a economia, ou poderia manter as taxas inalteradas - ou até mesmo aumentá-las - para combater a inflação.

As novas tarifas foram impostas pelos Estados Unidos sobre todas as importações, com sobretaxas para os países considerados particularmente hostis ao comércio.