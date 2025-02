A vida dos vigilantes da natureza

Belmiro Viana e Domingos Sousa, são dois vigilantes da natureza que há mais de três décadas fiscalizam, vigiam e sensibilizam a população para os cuidados a ter na conservação da natureza.

É no Parque Natural do Litoral Norte, em Esposende, que estes vigilantes da natureza acompanham a monitorização das espécies migradoras que vêm do norte da Europa.





Nesta altura a observação é da águia-pesqueira que passa o inverno no estuário do rio Cávado.





Estes vigilantes da natureza recebem vários apelos de recolha de animais selvagens feridos. Em 2024 recolheram 386 espécies, de mamíferos a aves, que depois são encaminhadas para o Parque Biológico de Gaia.