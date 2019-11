Cercima entrega "selo social" à autarquia de Alcochete

Foto: Paula Véran /Antena 1

"A Pessoa certa para o lugar certo" é o lema da Formação Profissional da CERCIMA, a Cooperativa de Educação, Reabilitação, Capacitação e Inclusão de Montijo e Alcochete.O objetivo é aumentar as oportunidades de escolha, no acesso ao emprego, em mercado aberto de trabalho, para pessoas com deficiências e incapacidades.São várias as empresas parceiras da Cercima que acolhem vários jovens para estágios de trabalho.Alguns acabam mesmo por ser integrados nos quadros das empresas. Fomos conhecer este projeto. Reportagem de Paula Véran