Rede de Bibliotecas de Lisboa com mais de 700 mil utilizadores inscritos

A Rede de Bibliotecas de Lisboa conta com mais de 700 mil utilizadores inscritos, segundo dados da autarquia revelados à Antena1.



É para conhecer esta realidade que a repórter Arlinda Brandão foi visitar a Biblioteca Palácio Galveias, a maior de Lisboa que recebe por dia cerca de 800 pessoas. E também a Biblioteca de Marvila, a mais recente da Rede de Bibliotecas da Câmara com uma forte componente de inclusão social.



A Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa diz à Antena 1 que as Bibliotecas estão a funcionar como Centros Culturais de proximidade, não sendo apenas espaços onde se encontram livros. Catarina Vaz Pinto adianta também que a autarquia espera em breve alargar esta Rede.



Oiça a Reportagem de Arlinda Brandão.