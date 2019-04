Eurodeputado Udo Bullmann em Lisboa para falar de Europa

Foto: Facebook/DR

Udo Bullmann esteve esta segunda-feira em Lisboa para divulgar a nova estratégia que os socialistas e democratas de toda a União vão apresentar na campanha para as eleições europeias.



Udo Bullmann conversou com a repórter Raquel Morão Lopes sobre o futuro da União Europeia, depois das eleições de maio, sobre a subida da extrema-direita e o incontornável tema do Brexit.