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Michael McGrath, Comissário Europeu para a Democracia, Justiça e Estado de Direito: "Os húngaros fizeram a sua escolha e escolheram um futuro europeu"
Em entrevista exclusiva para o RTP Europa, o Comissário acredita que, depois da eleição do novo primeiro-ministro húngaro, o país está pronto para desbloquear os 18 mil milhões de euros em fundos europeus
Numa entrevista em exclusivo ao RTP Europa, o Comissário Europeu para a Democracia, Justiça, e Estado de Direito afirma ainda que, com a eleição do novo primeiro-ministro húngaro, Péter Magyar, o país poderá recuperar os cerca de 18 mil milhões de euros em fundos europeus hoje congelados.