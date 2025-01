A cerimónia aconteceu no Museu Rainha Sofia, em Madrid.

Pedro Sánchez avisa que as ditaduras podem voltar e acusa Elon Musk de incentivar os movimentos de extrema-direita. Palavras proferidas durante a inauguração das comemorações do 50º aniversário da morte do ditador Francisco Franco e dos 50 anos da Espanha em Liberdade.