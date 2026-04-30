Europa-Estónia
Europa
Primeira fábrica europeia de ímanes de terras raras está em Narva, na Estónia
A fábrica tem a capacidade para produzir duas mil toneladas de blocos magnéticos por ano. Esta quantidade consegue equipar um milhão e meio de veículos elétricos.
Com 25 mil metros quadrados, a fábrica tem capacidade para produzir cerca de duas mil toneladas de blocos magnéticos por ano, quantidade que é suficiente para equipar cerca de um milhão e meio de veículos elétricos. Estes ímanes são fabricados seguindo as especificações da indústria automóvel europeia e do setor das turbinas eólicas.