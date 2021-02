Mecanismo de recuperação deve apoiar desporto e juventude diz Parlamento Europeu

Numa resolução adotada com 592 votos a favor, 42 contra e 57 abstenções, os eurodeputados apelam à Comissão Europeia e aos Estados-membros para que aumentem os esforços para evitar possíveis efeitos negativos duradouros da pandemia na juventude e no setor do desporto.

Os eurodeputados defenderam que os Estados-membros devem apoiar o desporto com fundos nacionais e incluí-lo nos seus planos de recuperação.

Além disso, o setor deve ter total acesso ao Mecanismo de Recuperação e Resiliência e a programas setoriais, como o Fundo de Desenvolvimento Regional, o Fundo de Coesão e o programa UE pela Saúde.

O setor do deporto contribui para 2,12% do PIB europeu e 2,72% do total de empregos da UE, o que representa cerca de 5,67 milhões de empregos, devendo a sua recuperação, segundo o PE, ser ainda apoiada através do Plano de Trabalho da UE para o Desporto.

No que respeita à juventude, os eurodeputados reforçaram que o seu mercado de trabalho é particularmente sensível a crises económicas e as oportunidades de emprego dos jovens e o seu rendimento são particularmente atingidos pela pandemia.

Os eurodeputados receiam que a educação, o voluntariado e as oportunidades de formação estejam a desaparecer.

A resolução destaca que os planos nacionais de recuperação têm de focar-se nos jovens e os programas europeus (como o Erasmus+, o Corpo Europeu de Solidariedade, a Garantia para a Juventude e a Estratégia Digital) têm de ser explorados de forma a evitar o surgimento de "jovens e futuras gerações amargamente desapontados".

O Parlamento Europeu aprovou o regulamento que cria o Mecanismo de Recuperação e Resiliência, o principal pilar do pacote de recuperação da União Europeia (UE) para fazer face à crise socioeconómica provocada pela pandemia de covid-19.

Numa votação realizada na terça-feira à noite, e cujo resultado foi anunciado pelo presidente da assembleia, David Sassoli, no início da sessão de hoje, em Bruxelas, o Mecanismo recebeu o voto favorável de 582 eurodeputados, 40 votos contra e 69 abstenções.

Com esta aprovação pelo Parlamento Europeu, o Mecanismo de Recuperação e Resiliência entrará em vigor ainda na segunda quinzena do corrente mês