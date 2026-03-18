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Europa-Parlamento Europeu
Parlamento Europeu adota primeira estratégia de combate à pobreza na UE
Eurodeputados querem ver a pobreza reconhecida como uma violação da dignidade humana
Na Sessão Plenária do Parlamento Europeu de fevereiro, os eurodeputados aprovaram a primeira estratégia. O português João Oliveira é o relator principal.
O relatório aponta as crianças, as comunidades ciganas e as pessoas com deficiência como os grupos mais vulneráveis. Também as mulheres estão mais expostas a situações de pobreza e de exclusão social, sobretudo as mães solteiras.