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Parlamento Europeu adota primeira estratégia de combate à pobreza na UE

Parlamento Europeu adota primeira estratégia de combate à pobreza na UE

Eurodeputados querem ver a pobreza reconhecida como uma violação da dignidade humana

RTP /
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Em 2024, um quinto dos europeus estavam em risco de pobreza ou exclusão social. Para combater o crescente número, o Parlamento Europeu definiu uma estratégia global para reduzir a pobreza até 2030.

Na Sessão Plenária do Parlamento Europeu de fevereiro, os eurodeputados aprovaram a primeira estratégia. O português João Oliveira é o relator principal.

O relatório aponta as crianças, as comunidades ciganas e as pessoas com deficiência como os grupos mais vulneráveis. Também as mulheres estão mais expostas a situações de pobreza e de exclusão social, sobretudo as mães solteiras.
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