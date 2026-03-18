Parlamento Europeu adota primeira estratégia de combate à pobreza na UE

Em 2024, um quinto dos europeus estavam em risco de pobreza ou exclusão social. Para combater o crescente número, o Parlamento Europeu definiu uma estratégia global para reduzir a pobreza até 2030.



Na Sessão Plenária do Parlamento Europeu de fevereiro, os eurodeputados aprovaram a primeira estratégia. O português João Oliveira é o relator principal.



O relatório aponta as crianças, as comunidades ciganas e as pessoas com deficiência como os grupos mais vulneráveis. Também as mulheres estão mais expostas a situações de pobreza e de exclusão social, sobretudo as mães solteiras.