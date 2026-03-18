EM DIRETO
Guerra no Médio Oriente. Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito

Parlamento Europeu debate a crise no Médio Oriente 

Parlamento Europeu debate a crise no Médio Oriente 

A legitimidade do ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irão divide os eurodeputados

RTP /
VER MAIS
Ursula von der Leyen pediu à União Europeia para olhar de forma mais pragmática para o Direito Internacional. Para a Presidente da Comissão Europeia, “não devem ser derramadas lágrimas pelo regime iraniano”.

As declarações de Ursula von der Leyen foram alvo de crítica por parte dos eurodeputados, sobretudo os socialistas. A esquerda europeia considera que a intervenção norte-americana e israelita no Irão não tem qualquer legitimidade internacional. Lembram ainda as consequências humanitárias do conflito, como o ataque a uma escola, no sul do Irão, que vitimou 108 crianças.
PUB
PUB