Parlamento Europeu debate a crise no Médio Oriente 

Ursula von der Leyen pediu à União Europeia para olhar de forma mais pragmática para o Direito Internacional. Para a Presidente da Comissão Europeia, “não devem ser derramadas lágrimas pelo regime iraniano”.



As declarações de Ursula von der Leyen foram alvo de crítica por parte dos eurodeputados, sobretudo os socialistas. A esquerda europeia considera que a intervenção norte-americana e israelita no Irão não tem qualquer legitimidade internacional. Lembram ainda as consequências humanitárias do conflito, como o ataque a uma escola, no sul do Irão, que vitimou 108 crianças.