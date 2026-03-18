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Europa-Parlamento Europeu
Parlamento Europeu debate a crise no Médio Oriente
A legitimidade do ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irão divide os eurodeputados
As declarações de Ursula von der Leyen foram alvo de crítica por parte dos eurodeputados, sobretudo os socialistas. A esquerda europeia considera que a intervenção norte-americana e israelita no Irão não tem qualquer legitimidade internacional. Lembram ainda as consequências humanitárias do conflito, como o ataque a uma escola, no sul do Irão, que vitimou 108 crianças.