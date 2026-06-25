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Europa
Polémico Regulamento dos Retornos aprovado no Parlamento Europeu
Para os eurodeputados de direita, o Pacto das Migrações e Asilo só fica completo com esta diretiva. Mas a esquerda acusa a proposta de ir contra a Carta dos Direitos Fundamentais
Qualquer cidadão, de um país terceiro, e com uma ordem de regresso, terá de sair da União Europeia. A Diretiva dos Retornos já o ditava antes, desde 2008, mas esta nova proposta promete simplificar e acelerar o processo. Segundo este novo regulamento, podem ser detidos migrantes quando existe risco de fuga ou se representarem um perigo para a segurança. Ao contrário do que aconteceu no Pacto Migratório europeu, todos os grupos parlamentares da esquerda opuseram-se a este diploma.