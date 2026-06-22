Europa
Bruxelas atribui 30 milhões em apoio aos agricultores portugueses
As autoridades nacionais devem garantir que os agricultores recebem o apoio rapidamente, e a ajuda deve ser distribuída até 28 de fevereiro de 2027, o mais tardar.
Os Estados-Membros aprovaram a proposta da Comissão Europeia para mobilizar mais de 56 milhões de euros da reserva agrícola.
Os agricultores de Portugal vão receber 30 milhões de euros, os da Roménia 14,8 milhões de euros, os do Chipre 4,6 milhões de euros, os da Croácia 4,4 milhões de euros e os da Eslovénia 2,8 milhões de euros.
Estes fundos vão apoiar os agricultores afetados por danos significativos causados por fenómenos climáticos adversos. O apoio destinar-se-á aos produtores de fruta, frutos secos, vinha, oliveiras e culturas aráveis, incluindo produtores de gado misto. O orçamento atribuído pode ser complementado até 200% por fundos nacionais.
Ao longo de 2025 e no primeiro semestre de 2026, os agricultores destes países sofreram danos significativos e perdas económicas devido a fenómenos climáticos adversos e catástrofes naturais.
Portugal foi atingido pela tempestade Kristin em janeiro e fevereiro de 2026, com chuvas intensas, ventos fortes e inundações que causaram danos e destruíram terrenos agrícolas e infraestruturas. Isto resultou em perdas consideráveis para a produção agrícola.
Os sectores agrícolas e culturas elegíveis para apoio incluem, no caso de Portugal, culturas aráveis, azeite e azeitona de mesa, frutas e legumes, vinho e pecuária.
As autoridades nacionais devem garantir que os agricultores recebem o apoio rapidamente, e a ajuda deve ser distribuída até 28 de fevereiro de 2027, o mais tardar.
Estes fundos vão apoiar os agricultores afetados por danos significativos causados por fenómenos climáticos adversos. O apoio destinar-se-á aos produtores de fruta, frutos secos, vinha, oliveiras e culturas aráveis, incluindo produtores de gado misto. O orçamento atribuído pode ser complementado até 200% por fundos nacionais.
Ao longo de 2025 e no primeiro semestre de 2026, os agricultores destes países sofreram danos significativos e perdas económicas devido a fenómenos climáticos adversos e catástrofes naturais.
Portugal foi atingido pela tempestade Kristin em janeiro e fevereiro de 2026, com chuvas intensas, ventos fortes e inundações que causaram danos e destruíram terrenos agrícolas e infraestruturas. Isto resultou em perdas consideráveis para a produção agrícola.
Os sectores agrícolas e culturas elegíveis para apoio incluem, no caso de Portugal, culturas aráveis, azeite e azeitona de mesa, frutas e legumes, vinho e pecuária.
As autoridades nacionais devem garantir que os agricultores recebem o apoio rapidamente, e a ajuda deve ser distribuída até 28 de fevereiro de 2027, o mais tardar.
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