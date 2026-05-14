Europa
Dinheiro europeu combate o isolamento social
Os Contratos Locais de Desenvolvimento Social são uma iniciativa que combate a pobreza, a exclusão social e o isolamento junto dos grupos mais frágeis
A CLDS de Oleiros recebeu 440 mil euros para quatro anos de projeto. Desse montante, 374 mil euros foram comparticipados pela União Europeia, através do Fundo Social Europeu Mais.
O grupo musical prepara-se para apresentar o segundo encontro de Tunas. Este é o grande espetáculo de apresentação à comunidade, que decorre no dia 31 de maio, no Jardim Municipal de Oleiros.