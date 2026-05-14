Dinheiro europeu combate o isolamento social

Oleiros, por ser um dos concelhos mais envelhecidos de Portugal, juntou-se aos Contratos Locais de Desenvolvimento Social: uma estratégia nacional que combate a pobreza, a exclusão social e o isolamento junto dos grupos considerados mais frágeis. A Tuna de Séniores é uma das iniciativas que compõe localmente este projeto.



A CLDS de Oleiros recebeu 440 mil euros para quatro anos de projeto. Desse montante, 374 mil euros foram comparticipados pela União Europeia, através do Fundo Social Europeu Mais.



O grupo musical prepara-se para apresentar o segundo encontro de Tunas. Este é o grande espetáculo de apresentação à comunidade, que decorre no dia 31 de maio, no Jardim Municipal de Oleiros.