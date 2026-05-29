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Dinheiro europeu oferece uma segunda vida a vítimas de violência doméstica na Beira Baixa
A associação local, Amato Lusitano, já mudou a vida de 2300 vítimas em 20 anos de projeto
12 pessoas integram esta equipa especializada. Trabalham há duas décadas para oferecer às vítimas de violência doméstica as condições para um recomeço. Esta rede de apoio só existe graças à contribuição financeira da União Europeia, especificamente de 327 mil euros do Fundo Social Europeu Mais, distribuídos pelo programa Pessoas 2030.