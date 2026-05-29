Dinheiro europeu oferece uma segunda vida a vítimas de violência doméstica na Beira Baixa

A Amato Lusitano é uma associação sem fins lucrativos que identifica problemas sociais e situações de risco na região, com o objetivo de integrar as camadas mais desfavorecidas e vulneráveis. Um dos projetos mais duradouros é a estrutura de atendimento, acompanhamento e apoio especializado a vítimas de violência doméstica.



12 pessoas integram esta equipa especializada. Trabalham há duas décadas para oferecer às vítimas de violência doméstica as condições para um recomeço. Esta rede de apoio só existe graças à contribuição financeira da União Europeia, especificamente de 327 mil euros do Fundo Social Europeu Mais, distribuídos pelo programa Pessoas 2030.