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Empresa têxtil portuguesa antecipa meta de neutralidade carbónica com o apoio de fundos europeus
União Europeia propõe que, até 2050, se atinja a neutralidade carbónica, mas esta empresa de Vila Nova de Famalicão quer antecipar a meta para 2027
A Riopele exporta 98% do que produz. O objetivo é que, em 2027, data em que completa 100 anos, esta seja a primeira empresa têxtil europeia a atingir a neutralidade carbónica. Para isso, têm sido criados vários projetos, apoiados por fundos europeus, um deles, o 'Textiles4Life'.
O projeto recebeu 1 milhão e meio de euros do fundo Compete 2020, para um orçamento total de 10 milhões de euros. Este financiamento permitiu a criação de novos tecidos com um menor consumo energético, através da modernização de equipamentos e da integração de tecnologias inovadoras.