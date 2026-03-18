Empresa têxtil portuguesa antecipa meta de neutralidade carbónica com o apoio de fundos europeus

No caminho para se tornar cada vez mais verde, a União Europeia lançou o objetivo: até 2050, todos os Estados-membros devem atingir a neutralidade carbónica. Em Portugal, a indústria não pode ficar para trás e esta empresa têxtil de Vila Nova de Famalicão quer antecipar a meta e atingir este marco em 2027.



A Riopele exporta 98% do que produz. O objetivo é que, em 2027, data em que completa 100 anos, esta seja a primeira empresa têxtil europeia a atingir a neutralidade carbónica. Para isso, têm sido criados vários projetos, apoiados por fundos europeus, um deles, o 'Textiles4Life'.



O projeto recebeu 1 milhão e meio de euros do fundo Compete 2020, para um orçamento total de 10 milhões de euros. Este financiamento permitiu a criação de novos tecidos com um menor consumo energético, através da modernização de equipamentos e da integração de tecnologias inovadoras.