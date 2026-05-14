Europa
Fundos europeus possibilitam clonagem de plantas e fungos
Através de apoios da União Europeia, uma empresa portuguesa consegue produzir árvores de fruto in vitro
Na Deifil já se reproduziram milhares de espécies de plantas e fungos, importantes para a manutenção dos ecossistemas naturais. A plantação in vitro tem ainda um papel importante na conservação, especialmente das espécies com maior dificuldade de reprodução.
Este pequeno laboratório tem vindo também a beneficiar de fundos europeus para o aumento das estufas e melhoria dos sistemas de rega e climatização. Estão agora a expandir o espaço na freguesia de Oliveira, na Póvoa de Lanhoso. No total, já receberam mais de 400 mil euros do PEPAC no Continente.