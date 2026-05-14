Fundos europeus possibilitam clonagem de plantas e fungos

Na pequena freguesia de Serzedelo, na Póvoa de Lanhoso, surgiu a primeira empresa portuguesa de produção de árvores de fruto in vitro. O processo é uma alternativa aos métodos convencionais e permite a clonagem de espécies de plantas e fungos em laboratório, de forma controlada: um tipo de agricultura independente das condições climáticas, e que tem também um papel importante na preservação genética das espécies.



Na Deifil já se reproduziram milhares de espécies de plantas e fungos, importantes para a manutenção dos ecossistemas naturais. A plantação in vitro tem ainda um papel importante na conservação, especialmente das espécies com maior dificuldade de reprodução.



Este pequeno laboratório tem vindo também a beneficiar de fundos europeus para o aumento das estufas e melhoria dos sistemas de rega e climatização. Estão agora a expandir o espaço na freguesia de Oliveira, na Póvoa de Lanhoso. No total, já receberam mais de 400 mil euros do PEPAC no Continente.