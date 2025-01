As tensões aumentam em torno da Gronelândia, depois de o Presidente americano Donald Trump ter demonstrado interesse em controlar a ilha para garantir a segurança internacional.

As declarações de Trump despertaram reações por toda a Europa. A Alta Representante para as Relações Externas da União Europeia, Kaja Kallas, garantiu a integridade territorial da Gronelândia e os habitantes deixaram um aviso: a maior ilha do mundo não está à venda.