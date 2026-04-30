Primeira fábrica europeia de ímanes de terras raras está em Narva, na Estónia

A União Europeia atribuiu mais de 300 milhões de euros a Narva, na Estónia, para apoiar os países europeus mais afetados pela transição para a neutralidade climática. O apoio surge no âmbito do Fundo para uma Transição Justa para o período de 2021-2027. Uma parte foi destinada à instalação da primeira fábrica europeia de ímanes de terras raras.



Com 25 mil metros quadrados, a fábrica tem capacidade para produzir cerca de duas mil toneladas de blocos magnéticos por ano, quantidade que é suficiente para equipar cerca de um milhão e meio de veículos elétricos. Estes ímanes são fabricados seguindo as especificações da indústria automóvel europeia e do setor das turbinas eólicas.