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Região de Coimbra implementa mosaicos para prevenir incêndios florestais
Este projeto tem tido a contribuição financeira da União Europeia
Neste projeto foram intervencionados 340 hectares em cinco concelhos na região de Coimbra, locais identificados como sendo de alto risco para a propagação de incêndios florestais: Penela, Lousã, Góis, Oliveira do Hospital e Condeixa-a-Nova.
O projeto de instalação de Mosaicos de Parcelas saiu do papel graças à contribuição financeira da União Europeia, mais precisamente do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural. 790 mil euros foi o apoio aprovado, através do programa PEPAC no Continente.