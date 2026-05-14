União Europeu aposta na competitividade do mercado de bicicletas

Portugal é um dos maiores produtores de bicicletas da União Europeia. Em Aveiro conhecemos um dos principais pontos de exportação: um negócio de família que conta com mais de 70 anos de existência.



Com o apoio europeu, o grupo RODI conseguiu adquirir um conjunto de equipamentos que permitiu aumentar significativamente a produção de bicicletas. Também em 2021, e depois da aquisição destes novos equipamentos, a RODI conquistou a classificação de grande empresa. Este é mais um exemplo da aplicação do dinheiro europeu em Portugal.