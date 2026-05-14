Europa
União Europeu aposta na competitividade do mercado de bicicletas
Graças ao financiamento europeu, uma empresa portuguesa aumentou significativamente a produção de bicicletas
Com o apoio europeu, o grupo RODI conseguiu adquirir um conjunto de equipamentos que permitiu aumentar significativamente a produção de bicicletas. Também em 2021, e depois da aquisição destes novos equipamentos, a RODI conquistou a classificação de grande empresa. Este é mais um exemplo da aplicação do dinheiro europeu em Portugal.