Casos de doença mental continuam a aumentar

O relatório da Direção Geral de Saúde (DGS), que a Antena 1 antecipa esta terça-feira, como revela a jornalista Arlinda Brandão, mostra que o número de situações diagnosticadas quase duplicou nos últimos cinco anos.



Dados do relatório do Programa de Saúde Prioritário na área da Saúde Mental -- 2017 é apresentado em Lisboa.



No Dia Mundial da Saúde Mental o Governo prepara-se para avançar com um novo modelo de financiamento na área da saúde mental.



Os hospitais vão passar a receber uma verba por doente e não por número de consultas ou de internamentos, como acontece no presente.



Em entrevista à Antena 1, o secretário de Estado Saúde Fernando Araújo explica que um dos objetivos da medida é incentivar os hospitais a investirem mais nesta área.



Quanto ao valor que vai ser pago por doente, Fernando Araújo explica que foi feito um levantamento das despesas junto das unidades de saúde e o cálculo ainda não está fechado.