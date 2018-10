Enfermeiros em greve à espera da ministra

Depois de na quinta-feira a paralisação ter afetado os cuidados de saúde primários, esta sexta-feira a greve abrange todas as áreas do Serviço Nacional de Saúde (SNS)



Os enfermeiros exigem do Governo a apresentação de uma proposta de carreira de enfermagem e a resolução de problemas como o congelamento de carreiras ou a falta de profissionais.



Sobre a nova ministra da saúde, José Carlos Martins, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, ouvido pela Antena 1, diz que aguarda a marcação de um encontro entre a ministra e os enfermeiros por forma a prosseguir as negociações.



Os enfermeiros não põem de lado novas formas de luta caso os responsáveis do ministério da Saúde não avancem na questão da carreira de enfermagem, diz José Carlos Martins.



Esta sexta-feira a paralisação dos enfermeiros vai afetar todas as áreas do SNS. A greve começa às 8h00.



À tarde, a partir das 14h00, os enfermeiros vão fazer uma manifestação à porta do Ministério da Saúde, em Lisboa.