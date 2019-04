Tiago Pereira dá tolerância zero a FC Porto e Boavista

O ex-médio Tiago Pereira, representou os dois clubes, tendo com Mourinho erguido a taça da Liga Europa em 2003, em Sevilha frente ao Celtic.



O jogador fez 35 jogos nessa época. No Boavista jogou entre 2004 e 2007.



Terminou a carreira em 2016, no Trofense, com sete épocas na Trofa.



Para quem foi jogador das duas equipas, caso de Tiago, é de facto estranho olhar para o banco e não ver o treinador habitual.



FC Porto e Boavista abrem a 28.ª jornada do campeonato da I Liga, a partir das 20h30 no Estádio do Dragão.



Nos portistas Alex Teles está lesionado e Felipe castigado.



Helton Leite e Idris estão de fora no Boavista por lesão.



No jogo desta noite no Dragão curiosidade para a ausência no banco dos dois treinadores Sérgio Conceição e Lito Vidigal, ambos castigados.



Avançam os adjuntos Vítor Bruno no FC Porto e Neca no Boavista.