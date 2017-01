Banco de Portugal manifesta-se hoje sobre propostas para o Novo Banco

Neste momento há a proposta do fundo americano Lone Star, uma oferta de 750 milhões por cem por cento do banco.



A outra proposta é do fundo Apollo Centerbridge, também um fundo americano, que pode contar com o grupo português Violas Ferreira.Cenário de nacionalização ganha força

Em artigo hoje publicado no diário Público, Francisco Louçã não manifesta confiança, bem pelo contrário, à solução que o Banco de Portugal possa ter na forja.



Aí alerta, nomeadamente, contra uma tentativa do BdP, ou de Sérgio Monteiro, secundados por diversos comentadores, no sentido de "forçar a mão do governo para a impor a venda imediata do Novo Banco".



Louçã admite que a Lone Star possa ser a candidata preferida destes interesses, embora admita que um "golpe de teatro" possa ainda favorecer o consórcio Apollo-Centerbridge.



Em qualquer caso, sublinha, as propostas são perigosas, como têm sido todas as de Monteiro, sempre a oferecer o banco a "flibusteiros, ou aventureiros provados no mar alto da finança mundial". E o método consiste em mera "chantagem", por alegar que não há "alternativas consistentes" nem tempo para procurá-las.



Em consequência, o autor do artigo preconiza que o Novo Banco seja "mantido como entidade separada e não incluída na CGD", mas integrando a banca pública e com "uma gestão virada para o crédito que estimule a economia".



Por seu lado, o ministro das Finanças, Mário Centeno, declarou em entrevista ao DN e à TSF que "nada está fora de questão quando se trata de garantir a estabilidade do sistema financeiro", concretamente não está fora de questão integrar o Novo Banco na esfera pública.



E reforçou este cenário com um argumento de legitimação europeia: "Temos visto, em quase todos os países da Europa - diria até em todos - enormes esforços para garantir essa estabilidade e recorrendo a todas as fórmulas possíveis que existam para que essa estabilidade seja garantida".