Abusos sexuais em Portugal. Os números e os maiores escândalos

Depois de ter sido criada uma Comissão Independente para realizar um estudo sobre os abusos sexuais praticados contra crianças e adolescentes no seio da Igreja Católica Portuguesa, centenas de testemunhos foram tornados públicos pela primeira vez em décadas, destapando o pano sobre um assunto tabu e que há muito se tentava encobrir.

Em janeiro, a Comissão Independente tinha validado 424 testemunhos, mas admitiu que o número de vítimas pode ser muito superior. O relatório com as conclusões da comissão será apresentado esta segunda-feira, dia 13.







O fenómeno não se passa apenas na Igreja e se foram contabilizadas as vítimas de abusos sexuais na sociedade, o número ultrapassa os dezenas de milhares.

Segundo os números revelados pela PJ à RTP, há uma média de 2400 processos de abusos sexuais de menores todos os anos.Em 2017, a PJ recebeu 2192 inquéritos relacionados com criminalidade sexual contra crianças e jovens, no ano seguinte 2103, em 2019 o número situou-se nos 2753, em 2020 foi registado um pico com 3773 processos e em 2021 foram 2405 averiguações.Carlos Farinha, diretor nacional adjunto da PJ, disse à RTP que estes números traduzem um maior conhecimento da realidade, à medida que estes crimes permanecem cada vez menos ocultos.Os dados da PJ permitem ainda concluir que mais de metade dos crimes ocorre no interior das famílias e os detidos são na maioria do sexo masculino. O número de detidos passou de 163 em 2017, para 207 em 2021 e a PJ admite que a tendência é que continue a aumentar.

Marcas psicológicas persistentes

As vítimas de abusos sexuais ficam com duras marcas psicológicas e as depressões e tentativas de suicídio são comuns entre sobreviventes.O impacto psicológico, emocional e desenvolvimental é particularmente grave numa criança. Luísa Branco Vicente, psiquiatra, explicou à RTP que uma criança vítima de pedofilia fica com a “sexualidade e identidade comprometida”., disse Luísa Branco Vicente durante uma entrevista para o programa da RTP "A Prova dos Factos" A vida sexual futura fica comprometida, as gravidezes ficam comprometidas”, explica.A psiquiatra explica ainda que o sentimento de culpa entre as vítimas é também muito frequente. “O violador muitas vezes seduz a criança, a própria criança saudavelmente tem atitudes sedutoras, o que gera um mecanismo de culpabilidade brutal”, afirma.Luísa Branco Vicente fala na importância de os amigos e familiares saberem ouvir as vítimas e terem uma atitude empática, “para que o outro sinta que estamos sintónicos com a dor e o sofrimento”. “Não devemos ser policiais nem moralistas e devemos respeitar os silêncios”, explicou.

Os casos mais mediáticos

Casa Pia

Um dos escândalos de abusos sexuais mais mediáticos em Portugal foi o da Casa Pia. O caso veio a público em setembro de 2002 e refere-se a abusos de menores envolvendo várias crianças acolhidas pela Casa Pia de Lisboa, uma instituição do Estado português que presta serviços de educação e de acolhimento a crianças necessitadas e órfãos.

As denúncias foram aumentando e entre os acusados estavam vários nomes conhecidos, como o apresentador de televisão Carlos Cruz e o embaixador Jorge Ritto. O humorista Herman José, o político socialista Paulo Pedroso e o então ministro da Defesa Paulo Portas também chegaram a ser acusados no processo.

No total, a Polícia Judiciária estima que mais de 100 rapazes e raparigas acolhidos na Casa Pia nessa altura possam ter sido vítimas de abusos sexuais.

O julgamento teve início em novembro de 2004 e ainda hoje tem pendências processuais, sendo um dos mais longos e mediáticos processos da justiça portuguesa.O julgamento, que acabou com sete arguidos (Carlos Silvino, Carlos Cruz, Manuel Abrantes, Jorge Ritto, Ferreira Diniz, Hugo Marçal e Gertrudes Nunes) prolongou-se por cerca de cinco anos e oito meses, teve 461 audiências, 980 testemunhas e mais de 70 mil documentos.O coletivo de juízes deu como provado os abusos sexuais dos menores em questão.

Carlos Silvino foi condenado a 18 anos de cadeia (que baixaram para 15 por decisão da Relação), Carlos Cruz e Ferreira Diniz a sete anos, Jorge Ritto a seis anos e oito meses, Manuel Abrantes a cinco anos e nove meses. Hugo Marçal, condenado pela primeira instância a seis anos e dois meses de cadeia, foi absolvido.

"Ballet Rose"

Em 1967, um outro escândalo de abuso sexual de menores estalou e abalou a ditadura salazarista. Marqueses, condes, empresários, ministros e até um membro do clero estavam envolvidos numa rede de prostituição e abuso sexual de menores.

A rede já tinha começado a atuar muito antes de 1967, mas foi mantida como um segredo até aí. O escândalo, que ficou conhecido como “Ballet Rose”, foi tornado público pela imprensa estrangeira, uma vez que a comunicação social portuguesa estava sujeita à censura.Entre os vários nomes apontados sobressaíam também o de Quintanilha Mendonça Dias, à data ministro da Marinha; Santos Júnior, então ministro do Interior; Víctor Emanuel, filho do rei Humberto II, de Itália e o conde de Monte Real.Também Mário Soares foi envolvido no caso. O advogado foi acusado de passar informações à imprensa estrangeira sobre o escândalo e foi detido pela PIDE em 1967. Conseguiu ser libertado cerca de dois meses e meio depois, mas foi deportado para São Tomé e Príncipe.Enquanto no estrangeiro o escândalo português de abusos sexuais fazia correr tinta na imprensa, em Portugal Salazar procurava abafar ao máximo o caso. Nem mesmo após o 25 de abril se fez justiça para as vítimas.Quando o caso foi a julgamento, apenas foi aplicada uma multa a um dos homens envolvidos, os restantes foram absolvidos.