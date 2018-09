Ambientalistas ibéricos exigem encerramento da central nuclear de Almaraz

Lusa07 Set, 2018, 21:30 | Ambiente

A manifestação, convocada pelo Foro Extremeño Antinuclear, com o apoio do Movimento Ibérico Antinuclear (MIA), reuniu cerca de uma centena de ativistas, segundo números da polícia, junto ao Teatro Romano de Mérida, que acolhia uma iniciativa inserida nas comemorações do "Dia da Extremadura".

Pedro Soares, deputado do Bloco de Esquerda e presidente da Comissão de Ambiente na Assembleia da República marcou presença no protesto e disse à agência Lusa que o novo quadro político que está em funções em Espanha, liderado por Pedro Sánchez (PSOE -- socialista), deve "avançar rapidamente" para o encerramento daquela central nuclear.

"A grande novidade é o novo quadro político existente em Espanha e uma atitude por parte do Governo espanhol diferente daquela que aconteceu com o Governo do PP (Partido Popular). E essa atitude consubstancia-se na expectativa de que as centrais nucleares em Espanha serão encerradas à medida que atinjam o final do seu período de vida útil, aqui, Almaraz, será por volta de 2020", disse.

Reconhecendo que o processo de desmantelamento de uma central nuclear é "complexo", o deputado do BE espera que, no futuro, o Governo espanhol tenha uma "maior capacidade" de trocar informação com o Governo português sobre este processo.

A central de Almaraz, que fica situada junto ao rio Tejo, na província de Cáceres, a cerca de 100 quilómetros da fronteira com Portugal deverá encerrar em junho de 2020, prazo em que caduca a sua licença de funcionamento.

A concentração antinuclear contou também com a presença do dirigente da associação ambientalista Quercus Nuno Sequeira que, em declarações à Lusa, alertou que a central nuclear de Almaraz "é um dos maiores perigos" com que se depara a Península Ibérica e a Europa".

Nuno Sequeira também considera que o Governo liderado por Pedro Sánchez é "mais sensível" do que o anterior para as questões ambientais, esperando, nesse sentido, que o Governo português "volte à carga" para pressionar o encerramento daquela central nuclear.

"Almaraz não é apenas um problema de Espanha, é também um problema de Portugal, está a 100 quilómetros da fronteira e é refrigerada pelo rio Tejo", alertou.

Paca Blanco, uma das figuras "mais emblemáticas" do MIA, disse por sua vez à Lusa que a central tem que encerrar porque "já atingiu 40 anos de atividade", tendo chegado assim o seu fim.

A ambientalista lamentou ainda que, ao longo dos últimos anos, os responsáveis pela central nuclear "têm ocultado" informações sobre os riscos do seu funcionamento.

No decorrer da ação os ambientalistas portugueses e espanhóis também empunharam vários cartazes com mensagens como "Nuclear? Não, obrigado!", "Cerrar Almaraz", ou "Não ao projeto nuclear!".