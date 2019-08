Chove plástico nos Estados Unidos. Pesquisador deteta microplásticos na precipitação

RTP14 Ago, 2019, 15:36 | Ambiente

“Acredito que o resultado mais relevante que podemos compartilhar com o público é que há mais plástico por aí do que podemos ver”, começou por afirmar Gregory Wetherbee, pesquisador do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS ).



“Está na água da chuva, está na neve, é parte do ambiente em que vivemos agora”, assegurou.



A descoberta, publicada num estudo recente intitulado de “Está a chover plástico”, levantou novas questões sobre o impacto ambiental provocado pelas atividades humanas.





Ao analisar algumas amostras de precipitação recolhidas na região das Montanhas Rochosas, no Estado do Colorado, Gregory Wetherbee encontrou fibras plásticas microscópicas na água da chuva.











Wetherbee encontrava-se a estudar a poluição por nitrogénio quando se deparou com estas partículas. “Acho que esperava ver maioritariamente partículas de solo e minerais”, admitiu o pesquisador numa entrevista ao Guardian. “Os resultados foram puramente acidentais ”, acrescentou.

O plástico pelo mundo



A viajar pelas correntes de vento ou a cair dos céus por todo o mundo, as partículas de plástico podem ser encontradas praticamente em qualquer parte do planeta. Dos solos aos mares, já foram encontrados microplásticos até no ar que respiramos.

A descoberta de Gregory Wetherbee sugere que as partículas de plástico podem ser espalhadas pelo vento por centenas ou milhares de quilómetros.



Ainda assim, a origem pode ser, em grande parte, do lixo visto que. Este degrada-se lentamente e decompõe-se em minúsculas partículas invisíveis a olho nu.Até desaparecer por completo, continua a circular pelo ambiente e incorpora-se em todos os meios que encontra.“Mesmo se agitássemos uma varinha mágica e parássemos de usar o plástico, não é evidente por quanto tempo o plástico continuaria a circular pelos nossos rios”, referiu Stefan Krause, um cientista na Universidade de Birmingham, em Inglaterra.“Com base no que sabemos sobre o plástico encontrado nas fontes de água subterrânea e aquele que está acumulado nos rios, eu diria séculos”, supôs.Atualmente,Só na Europa produzem-se, por ano. Desse valor, apenas 30 por cento, menos de um terço, é que chega a ser reciclado.Já nos oceanos,De acordo com as previsões lançadas pelas Nações Unidas, caso as taxas de poluição atuais se mantenham, em 2050 poderá haver mais plástico do que peixes no mar.O plástico pode ter muitas aplicações positivas e essenciais para a humanidade. Contudo, os microplásticos também podem ser prejudiciais à saúde e atrair metais pesados – como o mercúrio – além de bactérias tóxicas.“As partículas de plástico dos móveis e dos tapetes podem conter retardadores de chamas [substância química utilizada para retardar ou eliminar a propagação de chamas em materiais] que são tóxicos para os seres humanos”, explicou Krause.“Podemos nunca chegar a perceber a relação entre o plástico e a saúde”, afirmou Stefan Krause.No entanto, “sabemos o suficiente para dizer que provavelmente não é bom respirar plástico e que devemos começar a pensar em reduzir drasticamente a nossa dependência dele”, rematou.