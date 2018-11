Holanda a afundar-se mais depressa do que o esperado

RTP22 Nov, 2018, 20:53 | Ambiente

Um novo mapa digital registou a deterioração ambiental no país apoiado sobre diques e mostra que tanto as paisagens citadinas como as campestres estão a ser igualmente afetadas. A evolução de todo o processo vai ter atualizações diárias a partir de agora.



“Levamos 400 anos a bombear água para cultivar e criar animais em terra seca, e o terreno caiu para níveis mais baixos que o nível do mar. Já se sabia, mas com este novo mapa vemos claramente que no oeste da Holanda, que tem solos de argila e turfa, esta última desaparece quando exposta devido à sucção de periódica de água. Oxida ao entrar em contacto com o ar e contribui para as emissões de CO2”, explicou Ramón Hanssen, da Universidade Técnica de Delt, principal investigador dos trabalhos do mapa.



Ramón Hanssen atualiza o mapa com informações de satélite e as medições que realiza são exatas e servirão para diferenciar as causas do afundamento da terra, se naturais ou provocadas por mão humana.



“É um problema que não só pode mudar a típica paisagem holandesa, com os prados, moinhos e cidades monumentais, como causa danos ao cimento das casas e ruas, algo que já é visível em algumas cidades".

"Mudanças climáticas agravaram o problema"



Um dos exemplos dados é de Gouda, cidade famosa pelos seus queijos, onde se nota bem a situação. Com 73 mil habitantes, o terreno da cidade afunda, em média, três milímetros por ano, sendo que em alguns lugares regista-se um centímetro.



O investigador alerta que as fachadas e portas de alguns edifícios estão a ficar desequilibradas, que há gretas nas paredes e o problema já chega aos esgotos. As autoridades locais querem abordar a situação de forma estrutural, já que muitos imóveis estão construídos sobre pilares de madeira.



“As mudanças climáticas agravaram o problema, com verões cada vez com mais calor e secas que aceleraram o desaparecimento da turfa”, realça Hanssen.



O investigador destacou também a exploração de gás natural, em especial na zona de Groningen, que provoca sismos no país e Ramón Hanssen quer mostrar se reduzir a exploração diminui o número de sismos e a deterioração do solo.