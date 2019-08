Incêndios faz com que caia chuva escura em São Paulo

RTP22 Ago, 2019, 12:29 | Ambiente

Na tarde desta segunda-feira, pelas 15h30 locais, ainda o sol não se tinha posto, em São Paulo, mas rapidamente o “dia virou noite”. Uma forte frente fria, de Sudeste, avassalou a cidade e trouxe várias nuvens escuras, carregadas com o fumo de alguns incêndios.







"O dia virou noite ontem à tarde aqui em São Paulo", escreveu uma das moradoras da cidade no Twitter.



O dia virou noite ontem à tarde aqui em São Paulo.



Moradores coletaram água da chuva, q estava escura e com cheiro d queimada! 😱



Sim, a fumaça das queimadas na região norte chegou sobre a cabeça dos q fingem não ver oq está acontecendo#prayforamazon

“Aqui na região da Grande São Paulo tivemos a combinação desse excesso de humidade com o fumo, então deu essa aparência no céu”, acrescentou.







De acordo com a análise feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), parte deste fenómeno foi provocado pelo incêndio na Amazónia. Porém, "outra parte considerável, talvez a predominante, [provém] de incêndios de grandes proporções, originadas nos últimos dias perto da tríplice fronteira da Bolívia, Paraguai e Brasil, próximo da região de Corumbá, em Mato Grosso do Sul".



No entanto, os meteorologistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) ainda não verificaram a possível ligação entre os incêndios e o aumento na nebulosidade que deixou a cidade às escuras.





"O vento até pode trazer o fumo dos incêndios, mas teria que ser bem intenso o incêndio. Geralmente, isso ocorre mais com a fumaça dos vulcões", revelou uma das meteorologistas do INPE, Caroline Vidal.

E choveu água preta



As nuvens de chuva têm a capacidade de acumular tudo o que se encontra na atmosfera.





"A chuva é um processo de limpeza da atmosfera", afirmou a meteorologista do Instituto de Energia e Meio Ambiente (Iema), Beatriz Oyama.









"Quando a água cai, bate nas partículas e a chuva trás essa poluição", explicou.



O fumo dos incêndios ao atingir as nuvens de chuva forma uma “espécie de gosma que dá origem às nuvens escuras e avermelhadas e também à chuva 'preta', mais escura que o normal", explicou o pesquisador.



"Água escura da chuva em São Paulo contém partículas provenientes de incêndios", lê-se num tweet do jornal brasileiro, Jornal da Chapada.

"Se estamos com sete vezes mais do que deveria ter, tenho nessa água substâncias químicas que podem afetar a saúde. Agora vamos ter de investigar", assegurou Marta Marcondes, bióloga e professora da linha de pesquisa de saúde e meio ambiente da USCS.

O diretor do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (IB-USP), Marcos Buckeridge, também acredita que este fenómeno climático possa ter efeitos nocivos para o ser humano.



", afirmou à Globo, Josélia Pegorim, meteorologista da Climatempo.De acordo com o físico e professor da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Theotonio Pauliquevis, "as nuvens de chuva ficam de 1,5 a dez quilómetros do solo. Quando a poluição parte do nível de superfície devidos aos carros ou fábricas, ela fica presa nas nuvens e forma uma camada visível, mais escura, no horizonte".As amostras recolhidas por alguns moradores na cidade de São Paulo revelaram substâncias provenientes da queima de biomassa, presente maioritariamente nas florestas.A pesquisa feita pelo Instituto de Química da Universidade de São Paulo (USP) identificou a presença dena água da chuva. Esta substância é o primeiro indicador de que ocorreu um incêndio.Uma outra análise realizada pela Universidade Municipal de São Caetano (USCS) revelou", assegurou.