Investigadores portugueses querem controlar vespa asiática com colocação de chip

Parecem inofensivas, mas podem ter uma picada fatal para as pessoas alérgicas ao seu veneno.



Esta solução engenhosa vai permitir localizar cada inseto, através de um radar ou drone - veículo aéreo não tripulado - e descobrir os ninhos secundários das vespas fundadoras, quase impossíveis de identificar.



Combater ou prevenir?

Em 2012 eram apenas 20, sete anos depois já tinham sido cartografados mais de 40 mil ninhos, dispersos por toda a região norte do país.



“No ano passado foram cerca de 18 mil ninhos, e este ano, até agora temos cerca de 12 mil”, afirmou José Aranha.



Para José Aranha, a solução deste problema seria destruir o ninho. Contudo, capturar as vespas fundadoras pode ser ainda mais eficaz.



“Ao invés de estarmos a investir esforços no combate, o nosso objetivo é prever a situação”, explicou o investigador.



Apesar de esta equipa de investigação não ter criado o sistema de raiz, o grupo português juntou a tecnologia italiana com a norte-americana para criar uma simbiose “quase” perfeita.

“Neste momento a grande dificuldade está em miniaturizar esses transmissores para que possam ser colocados num inseto tão pequenino e a custos que sejam exequíveis”, revelou José Aranha.



Um resultado preliminar indicou o possível custo destes microtransmissores. O preço destes sensores fica abaixo de um euro. Já a tecnologia de monitorização e seguimento no terreno deverá atingir os 20 mil euros.



Este projeto inovador, em Portugal, ainda se encontra em fase de testes e só avança para a segunda etapa caso os resultados do estudo sejam publicados.



A vespa de patas amarelas





Predominantemente preta, com uma ampla faixa laranja no abdómen e com patas amareladas, a vespa velutina nigritorax – mais conhecida como vespa asiática – mede pouco mais do que uma moeda de dois euros.



Esta espécie não-indígena, proveniente de regiões tropicais e subtropicais do norte da Índia, do leste da China, da Indochina e do arquipélago da Indonésia, espalhou-se rapidamente pela Europa.







A primeira vez que foi avistada foi há cerca de 15 anos enquanto sobrevoava o território francês. Porém, a sua presença apenas foi confirmada em Espanha, alguns anos depois, mais concretamente em 2010. Portugal e a Bélgica “receberam-na” no ano seguinte e a Itália em finais de 2012.

