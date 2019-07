Planeta atingiu o limite de recursos naturais e Quercus culpa excesso de consumo

Foto: Ilya Naymushin/Reuters

O mesmo é dizer, que a partir desta data, a Terra não tem capacidade de se auto-regenerar. É o que indica a organização internacional Global Footprint Network, que fez as contas à pegada ecológica, que este ano chegou três dias mais cedo no calendário, do que em 2018.



Para o presidente da associação ambientalista Quercus, João Branco, a culpa é do excesso de consumo.



A solução, diz, passa por encontrar alternativas aos materiais e diminuir o consumo. O Presidente da Direcção Nacional da associação ambientalista QUERCUS dá exemplos em diferentes áreas.



Esta segunda-feira chega-se ao limite do uso sustentável dos resíduos naturais disponíveis. Em 2018, a data foi a 1 de agosto.