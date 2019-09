Portugal presente em encontro que reúne jovens de todo o mundo pelo clima

Foto: Frederico Moreno - Antena 1

A jovem açoriana é a primeira representante nacional a fazer parte da delegação portuguesa na ONU ao mais alto nível.



Rita Amaral refere esta experiência como enriquecedora, inspiradora e fantástica.





Mais de 500 jovens, onde se inclui a ativista sueca Greta Thunberg, estão em Nova Iorque para discutir medidas para proteger o planeta. Em particular, a redução das emissões de gases com efeito estufa.





O enviado especial da Antena 1 aos Estados Unidos, Frederico Moreno, registou os desejos e as preocupações da representante portuguesa nesta cimeira das Nações Unidas.



Depois da Cimeira para a Ação Climática, que terminou esta segunda-feira, para hoje está marcada a abertura da Assembleia-Geral das Nações Unidas.O primeiro chefe de Estado a discursar será Jair Bolsonaro. O presidente brasileiro deverá abordar a situação dos incêndios na Amazónia. Depois, será a vez de Donald Trump subir ao púlpito. Para esta tarde, está previsto também o discurso do presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa.Na intervenção de ontem Marcelo Rebelo de Sousa reiterou o apoio de Portugal à atuação do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, considerando que tem tido uma "liderança visionária", com as alterações climáticas como "desafio crucial".