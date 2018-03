Portugal viveu de energias renováveis durante três dias

Inês Geraldo - RTP15 Mar, 2018, 18:42 | Ambiente

De acordo com um comunicado da APREN, que cita dados da REN (Redes Energéticas Nacionais), no último fim de semana Portugal viveu apenas de energias renováveis, durante um período de 69 horas, desde as 16h00 da última sexta-feira, até às 13h00 de segunda.



Durante esse período de tempo foram produzidos - através de energia eólica - 521 Giga Watts por hora, explicou a APREN. Em todo país o consumo cifrou-se nos 408 Giga Watts por hora e as centrais eólicas asseguraram um consumo elétrico de 65 por cento durante quase três dias.



"Estes dados reforçam o papel das fontes renováveis no abastecimento fiável e seguro das necessidades elétricas de Portugal. Se chuva e vento permitem estes recordes no Inverno, torna-se imperioso fomentar e avaliar as mais-valias do aproveitamento da energia solar fotovoltaica", afirmou a Associação.



A APREN explicou também que "só assim se conseguirá assegurar que no Verão também se alcancem contribuições significativas de fontes de energia não emissoras de gases de efeito de estufa".



Todos os anos, 54 por cento das necessidades elétricas em Portugal são produzidas através de centrais de energias renováveis, permitindo uma poupança superior a 700 milhões de euros na importação de combustíveis fósseis.



Além do dinheiro poupado, a APREN explicou que a indústria das energias renováveis gerou mais de 50 mil empregos em Portugal, diretos e indiretos. As energias renováveis também trazem receita a Portugal com a venda de equipamentos, painéis fotovoltaicos e aerogeradores num valor que ascende os 400 milhões de euros.



c/ Lusa