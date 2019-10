Sistema de limpeza recolhe plástico de ilha de lixo no Pacífico

RTP03 Out, 2019, 14:49 | Ambiente

“A missão para tirar o lixo plástico do oceano, que se acumula há décadas, está [agora] ao nosso alcance”, revelou Boyan Slat, criador do projeto da organização sem fins lucrativos Ocean Cleanup.



Sediada na Holanda, a organização revelou na quarta-feira que o recente protótipo para limpeza do oceano conseguiu capturar e reter detritos de vários tamanhos.



Dos enormes equipamentos de pesca abandonados - conhecidos como “redes fantasma” - aos pequenos microplásticos com até um milímetro, o System 001/B recolheu tudo por onde passou.



“O nosso sistema de limpeza oceânica está finalmente a recolher plástico, desde redes fantasma de uma tonelada a pequenos microplásticos”, escreveu Boyan Slat no Twitter.





Our ocean cleanup system is now finally catching plastic, from one-ton ghost nets to tiny microplastics!



Also, anyone missing a wheel? pic.twitter.com/Oq0rkXO3TH — Boyan Slat (@BoyanSlat) 2 de outubro de 2019





Após um ano de testes, conseguimos desenvolver um sistema autónomo no Great Pacific Garbage Patch que usa as forças naturais do oceano para capturar e concentrar passivamente o plástico”, pode ler-se num ”, pode ler-se num comunicado da organização.





Quando o sistema estiver totalmente operacional, a organização vai recolher o plástico retido nas barreiras para posteriormente reciclá-lo.





A barreira que limpa oceanos

A barreira em forma de U flutua no mar com uma espécie de rede, com três metros de profundidade, e consegue prender até 1,8 toneladas de plástico, sem prejudicar a vida marinha.







De acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, a acumulação de lixo forma-se através das correntes oceânicas rotativas, denominadas de “giros”.

Espera-se que o projeto final seja capaz de limpar metade dos detritos no, ou seja,O novo protótipo, apelidado de, foi lançado em junho último depois de vários meses de testes e ajustes.Esta nova adaptação já contém uma âncora de paraquedas para diminuir a velocidade do sistema. Para além disso, o tamanho da linha de cortiça foi aumentado para impedir que o plástico ultrapasse a barreira.O sistema inovador foi colocado à prova, pela primeira vez, no, a maior zona de acumulação de plástico do Pacífico, localizada entre o Hawai e a Califórnia.Em 2008 estimava-se que este grande depósito de lixo fosse sete vezes maior do que Portugal Continental. Contudo, dez anos mais tarde, esta área - com capacidade para conter pelo menos 79 mil toneladas de plástico - já ocupa cerca de 1,6 milhões de quilómetros quadrados.No entanto, a organização ainda precisa de aperfeiçoar o protótipo existente para que este seja um plano financeiramente viável."O conceito funciona, a fundação está em ordem", revelou um porta-voz da organização, citado pelo Guardian . “", acrescentou.Por enquanto, oprecisa de sobreviver, durante alguns anos, nas difíceis condições do oceano. Ao longo de vários meses, o dispositivo vai ter de conseguir manter o plástico dentro daspara depois ser recolhido.O próximo sistema de limpeza do oceano já se encontra nos planos. A Ocean Cleanup pretende agora criar o, um dispositivo em larga escala capaz de suportar e reter o plástico recolhido por longos períodos de tempo.