Tinta de choco e tricô vermelho contra pesquisa de petróleo na costa alentejana

Lusa 29 Jul, 2017, 19:47 | Ambiente

Sob um céu momentaneamente encoberto, mas que não afastou o calor, nem as pessoas do pequeno areal da praia de Sines, algumas associações ambientalistas aproveitaram a oportunidade para sensibilizarem o público do Festival Músicas do Mundo, que hoje termina mais uma edição, para os riscos da exploração de petróleo e gás no litoral.

"Não ao furo, sim ao futuro", lia-se no chão, no início das escadas que descem para a Praia Vasco da Gama, onde muitos festivaleiros ainda descansavam da noite anterior e se preparavam para os sete concertos com que terminará a 19.ª edição do festival.

Dezenas de ativistas ambientais, do movimento Alentejo Litoral pelo Ambiente (ALA) e da campanha nacional Linha Vermelha, entre outros, aproveitaram o pretexto para uma ação surpresa, inspirada na Greenpeace.

Ainda de toalha na mão, Eugénia Santa Bárbara, da ALA, explicou à Lusa o que foi preparado. "Quisemos simular um derrame de petróleo e os impactos que isso tem, normalmente, na fauna e na flora", explicou, recordando que há um furo previsto para Aljezur, de três mil metros de profundidade, já no início de 2018, e frisando os "impactos ambientais, mas também económicos e sociais, no turismo e na pesca", da exploração de petróleo.

A tinta de choco, biológica e preparada em casa, com que dez ativistas se cobriram e desceram até à praia, para "criar uma imagem que fosse forte", só foi conseguida com a ajuda das peixeiras de um mercado lisboeta, contou.

Em paralelo, a Linha Vermelha desfiou agulhas e linhas para "alertar e consciencializar os portugueses para a exploração do petróleo e do gás em Portugal", explicou Catarina Gomes, responsável pela campanha nacional que recorre às artes do tricô e do croché para desenhar uma estratégia "mais leve" e "convidativa", porque, "quando as pessoas ouvem estes assuntos, sobre o petróleo, qualquer coisa relacionada com ativismo, ou coisas mais sérias, assustam-se".

Mesmo quem não sabe tricotar é bem-vindo, sublinha a ativista, contando que uma centena de pessoas já deu uma ajuda com as agulhas, na marginal de Sines.

Adultos, jovens e crianças têm posto mãos ao tricô, de norte a sul, para ajudarem a "tecer a maior linha vermelha que seja possível" e "com ela percorrer o país".

Desde que começou, há sete meses, a linha, com 15 centímetros de largura, já vai em quase quatro quilómetros. A campanha só acabará quando os nove contratos para exploração de petróleo e gás forem cancelados.