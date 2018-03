Partilhar o artigo Zero exige avaliação ambiental ao aeroporto do Montijo sob ameaça de queixa em Bruxelas Imprimir o artigo Zero exige avaliação ambiental ao aeroporto do Montijo sob ameaça de queixa em Bruxelas Enviar por email o artigo Zero exige avaliação ambiental ao aeroporto do Montijo sob ameaça de queixa em Bruxelas Aumentar a fonte do artigo Zero exige avaliação ambiental ao aeroporto do Montijo sob ameaça de queixa em Bruxelas Diminuir a fonte do artigo Zero exige avaliação ambiental ao aeroporto do Montijo sob ameaça de queixa em Bruxelas Ouvir o artigo Zero exige avaliação ambiental ao aeroporto do Montijo sob ameaça de queixa em Bruxelas