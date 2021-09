Praça do Município - Figueira da Foz

Nesta série de reportagens em que a Antena1 percorre alguns municípios do país, rumamos desta vez à Figueira da Foz, no distrito de Coimbra.





Santana Lopes apresenta-se como independente, pelo Movimento Figueira a Primeira. Carlos Monteiro, atual presidente da autarquia, é o cabeça-de-lista do PS. Pedro Machado (PSD), Bernardo Reis (CDU), Rui Curado Silva (BE) e Miguel Mattos Chaves (CDS-PP) completam o leque de 6 candidatos. Nesta reportagem, damos voz a figueirenses e também escutamos os candidatos. Registamos preocupações e ideias para o futuro, para o desenvolvimento e para o emprego, para os contrastes entre o chamado "maior areal urbano da Europa" a norte e a erosão costeira nas praias a sul do concelho. Praça do Município na Figueira da Foz, um trabalho de Carolina Ferreira.