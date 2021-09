As condições para Francisco Rodrigues dos Santos continuar à frente do CDS

Francisco Rodrigues dos Santos diz que, para continuar na liderança do CDS-PP, basta que os resultados sejam "um pouquinho melhores" no próximo dia 26. O líder dos centristas esteve esta manhã em Vale de Cambra onde criticou ainda a proposta do governo para tornar o englobamento de rendimento no IRS obrigatório.