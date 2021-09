Autárquicas 2021. Abstenção entre os 45 e os 50%

De acordo com a Universidade Católica, esta estimativa de participação foi calculada com base nos resultados de participação eleitoral às 16h00, divulgada pela Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna às 17h00.







Até às 16h00, os dados oficiais apontavam para uma abstenção de 42,34%, o que, até essa hora, representava o valor mais baixo em eleições autárquicas.







Estão recenseados para votar nestas eleições 9.306.120 eleitores.

Em 2017, a taxa de abstenção doi de 45%, a segunda mais alta em 12 eleições autárquicas desde 1976, mas que representou uma queda em relação a 2013, ano em que a abstenção se situou nos 47,4 %.





Há que acrescentar que, este ano, as urnas vão ficar abertas mais uma hora.







"A estimativa que fazemos é meramente indicativa e não tem por base os dados da sondagem" que a Católica realiza para a RTP e Público, acrescenta o Centro de Estudos da Católica.