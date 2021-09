Autárquicas 2021: Projeções da Universidade Católica

Carlos Moedas poderá ser o próximo presidente da Câmara de Lisboa e obter entre seis a oito mandatos. De acordo com a projeção da Universidade Católica para a RTP, o candidato da coligação “Novos Tempos” poderá obter entre 32 e 36 por cento dos votos, enquanto o socialista Fernando Medina fica a um por cento de distância, com entre 31 e 35 por cento dos votos. Também poderá eleger entre seis a oito vereadores.





De acordo com esta estimativa, a coligação “Mais Lisboa”, composta pelo PS e pelo Livre, fica longe dos resultados de 2017, quando obteve 42 por cento dos votos.





Carlos Moedas, da coligação “Novos Tempos”, que reúne PSD, CDS-PP, Aliança, MPT e PPM, consegue desta forma melhorar os resultados do PSD e do CDS-PP se estes tivessem concorrido juntos em 2017 (30,81 por cento).







Segundo a projeção da Católica para a RTP, a Coligação Democrática Unitária (CDU), liderada por João Ferreira, obtém entre 10 e 13 por cento dos votos, números que ainda não asseguram o segundo vereador.





Com entre cinco e sete por cento dos votos, o Bloco de Esquerda deverá manter a vereação conquistada em 2017.







Se esta projeção se verificar, a candidata do PAN, Manuela Gonzaga, regista entre dois e quatro por cento dos votos, falhando o objetivo de conseguir a eleição para um dos 17 mandatos para a Câmara Municipal.





A projeção aponta cerca de um por cento para os candidatos do Volt Portugal, Nós, Cidadãos, Ergue-te!, Partido Democrático Republicanos, e para o movimento cívico “Somos todos Lisboa”.







Os votos brancos e nulos devem totalizar entre dois e quatro por cento.







A Iniciativa Liberal e o Chega podem conseguir eleger um vereador para a Câmara Municipal de Lisboa. A projeção da Universidade Católica atribui, tanto à candidatura de Bruno Horta Soares, como à candidatura de Nuno Graciano, uma votação entre três e cinco por cento.







Ficha técnica: Esta sondagem foi realizada pelo CESOP–Universidade Católica Portuguesa para a RTP no dia 26 de setembro de 2021. O universo alvo é composto pelos votantes nas eleições Autárquicas no município. Foram selecionadas sete freguesias do concelho de modo a que as médias dos resultados eleitorais das eleições autárquicas de 2013 e 2017 nesse conjunto de freguesias (ponderado o número de inquéritos a realizar em cada uma) estivessem a menos de 1% dos resultados dos cinco maiores partidos ao nível do concelho. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente à saída dos seus locais de voto e foi-lhes pedido uma simulação de voto em urna. Foram obtidos 4146 inquéritos válidos. A taxa de resposta foi de 77%.



Rui Moreira repete maioria no Porto





O atual presidente da autarquia deverá ser reeleito contabilizando entre 39 e 44 por cento dos votos, aponta a estimativa da Universidade Católica para a RTP. Isto significa que Rui Moreira poderá renovar a maioria absoluta, obtendo entre seis a oito mandatos.



Candidato independente, líder do movimento “Aqui há Porto”, Rui Moreira volta a vencer as eleições. De recordar que Moreira conquistou a câmara pela primeira vez em 2013, tendo sido reeleito nas eleições seguintes. Nas autárquicas de 2017, Rui Moreira tinha conquistado a maioria absoluta ao reunir um valor ainda mais expressivo: 44,46 por cento dos votos.



Mais longe, há um empate técnico entre PS e PSD. O deputado socialista Tiago Barbosa Ribeiro deverá obter entre 16 a 19 por cento dos votos, o que permitirá eleger entre dois a três mandatos, segundo a estimativa. Este é o mesmo resultado atribuído a Vladimiro Feliz, candidato do PSD, com 16 a 19 por cento dos votos, que se traduzem também em dois ou três mandatos.







Segue-se a candidata da CDU, Ilda Figueiredo, com 6 a 9 por cento dos votos. Desta forma, os comunistas asseguram um mandato na Câmara. Por fim, o Bloco de Esquerda, com o candidato Sérgio Aires, obteve 5 a 8 por cento dos votos no Porto, um resultado que não assegura de forma inequívoca um vereador ao partido.







Os restantes candidatos não deverão conseguir nenhum dos 13 mandatos da Câmara do Porto: o PAN conta com uma votação entre os 2 e os 4 por cento, assim como o Chega, com o mesmo intervalo de percentagem de votos, segundo a Católica. Seguem-se o Livre, Volt Portugal, PPM e Ergue-te, todos com 0 a 1 por cento dos votos. O peso dos votos brancos ou nulos deverá ser entre 2 e 4 por cento.





Ficha técnica: Esta sondagem foi realizada pelo CESOP–Universidade Católica Portuguesa para a RTP no dia 26 de setembro de 2021. O universo alvo é composto pelos votantes nas eleições Autárquicas no município. Foram selecionadas seis freguesias do concelho de modo a que as médias dos resultados eleitorais das eleições autárquicas de 2013 e 2017 nesse conjunto de freguesias (ponderado o número de inquéritos a realizar em cada uma) estivessem a menos de 1% dos resultados dos cinco maiores partidos ao nível do concelho. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente à saída dos seus locais de voto e foi-lhes pedido uma simulação de voto em urna. Foram obtidos 3957 inquéritos válidos. A taxa de resposta foi de 77%.



PS perde Coimbra com máximo de 31% dos votos





Em Coimbra, o Partido Socialista enfrentou um bloco de quase todos os outros, e perdeu a autarquia de acordo com as projeções da Universidade Católica para a RTP.







José Manuel Silva, ex-bastonário da Ordem dos Médicos e candidato da coligação “Juntos Somos Coimbra”, que junta PSD/CDS/PPM/Volt/RIR/Aliança/“Nós, Cidadãos”, deverá conseguir 42 a 47 por cento dos votos e roubou a liderança da autarquia aos socialistas, depois de ter conseguido um dos dois lugares de vereador em 2017 pelo movimento “Somos Coimbra”.







A coligação PSD/CDS/MPT/PPM tinha também obtido em 2017 três mandatos. Agora, juntos deverão obter cinco a sete mandatos.







O candidato do PS e líder da Associação Nacional de Municípios Portugueses, (ANMP), Manuel Machado, deverá conseguir 27 a 31 por cento dos votos, não conseguindo o terceiro mandato executivo na liderança da autarquia que procurava. Poderá manter os cinco lugares na vereação ou perder um.





O ex-comunista Jorge Gouveia Monteiro, líder do movimento “Cidadãos por Coimbra”, é a grande surpresa da noite, com oito a 11 por cento dos votos e consegue um lugar de vereador, objetivo que falhou em 2017 por menos de uma centena de votos.





O maior derrotado em Coimbra, além de Manuel Machado, é Francisco Queirós, candidato pela CDU e vereador eleito em 2017, que concorreu pela quarta vez consecutiva e irá obter cinco a sete por cento dos votos, perdendo o lugar na vereação.





Miguel Ângelo Marques, o primeiro candidato do Chega a Coimbra, deverá conseguir um a três por cento votos, os mesmos de Tiago Meireles Ribeiro, da Iniciativa Liberal.





Filipe Reis, do partido Pessoas, Animais e Natureza e estreante como seu cabeça de lista, poderá obter um a dois por cento dos votos e Inês Tafula, a única mulher na corrida à autarquia como cabeça de lista “Coimbra é Capital”, do Partido Democrático Republicano e do MPT Partido da Terra, terá convencido somente até dois por cento dos eleitores nas urnas.





Os votos brancos ou nulos deverão somar de dois a quatro por cento.





Ficha técnica: Esta sondagem foi realizada pelo CESOP–Universidade Católica Portuguesa para a RTP no dia 26 de setembro de 2021. O universo alvo é composto pelos votantes nas eleições Autárquicas no município. Foram selecionadas sete freguesias do concelho de modo a que as médias dos resultados eleitorais das eleições autárquicas de 2013 e 2017 nesse conjunto de freguesias (ponderado o número de inquéritos a realizar em cada uma) estivessem a menos de 1% dos resultados dos cinco maiores partidos ao nível do concelho. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente à saída dos seus locais de voto e foi-lhes pedido uma simulação de voto em urna. Foram obtidos 3706 inquéritos válidos. A taxa de resposta foi de 83%.

Almada: CDU de novo derrotado pelo PS





A atual presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros, deverá ser reeleita com 40 a 45 por cento dos votos. A CDU volta, assim, a perder a autarquia que sempre foi comunista até 2017, conquistando 30 a 34 por cento dos votos.



Se estes resultados se verificarem, a atriz e realizadora Inês de Medeiros conquistará mais mandatos do que em 2017 e poderá mesmo obter a maioria absoluta. De acordo com a projeção da Universidade Católica, a socialista conquistará entre cinco a sete lugares na vereação dos 11 totais. A comunista Maria das Dores Meira conquista entre quatro a cinco mandatos.





Inês de Medeiros reforça, assim, a sua posição na autarquia, quando em 2017 tinha sido eleita por apenas 400 votos.





O terceiro candidato mais votado é Nuno Matias, da “Coligação Almada Desenvolvida” (PSD, CDS, Aliança, MPT e PPM), com oito a 12 por cento dos votos e um mandato. Em quarto lugar encontra-se o Bloco de Esquerda, com a candidata Joana Mortágua a conseguir cinco a oito por cento dos votos e um mandato no máximo.



Seguem-se, nas intenções de voto, o Chega (três a cinco por cento), o Iniciativa Liberal (um a três por cento) e o PAN (um a três por cento).







Ficha técnica: Esta sondagem foi realizada pelo CESOP–Universidade Católica Portuguesa para a RTP no dia 26 de setembro de 2021. O universo alvo é composto pelos votantes nas eleições Autárquicas no município. Foram selecionadas quatro freguesias do concelho de modo a que as médias dos resultados eleitorais das eleições autárquicas de 2013 e 2017 nesse conjunto de freguesias (ponderado o número de inquéritos a realizar em cada uma) estivessem a menos de 1% dos resultados dos cinco maiores partidos ao nível do concelho. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente à saída dos seus locais de voto e foi-lhes pedido uma simulação de voto em urna. Foram obtidos 3680 inquéritos válidos. A taxa de resposta foi de 76%.



Santana Lopes vence Figueira da Foz



Pedro Santana Lopes vai voltar a presidir ao município que liderou entre 1997 e 2001, agora como independente. Nas projeções da Universidade Católica para a RTP, a candidatura do antigo presidente do PSD, “Figueira a Primeira”, consegue uma clara maioria e deverá recolher 41 a 46 por cento dos votos e quatro a cinco lugares na vereação.







A confirmarem-se as projeções para a Figueira da Foz, os maiores prejudicados com estes resultados são o social-democrata Pedro Machado, que deverá conseguir apenas oito a 11 por cento da votação e cuja candidatura “Figueira do futuro” perde dois dos três cargos de vereação ganhos pelo PSD há quatro anos, e o PS, que perde a Câmara e cujo candidato, Carlos Monteiro com “Figueira, mais qualidade de vida”, fica em segundo lugar com 33 a 37 por cento dos votos conseguindo três ou quatro vereadores.







Bernardo Reis, da CDU, deverá conseguir dois a quatro por cento dos votos e o quarto lugar na Figueira da Foz, o candidato do Bloco de Esquerda, Rui Curado da Silva, um a três por cento dos votos e Miguel Mattos Chaves, do CDS-PP, um a dois por cento.

Nenhum destes três candidatos consegue qualquer mandato.





Ficha técnica: Esta sondagem foi realizada pelo CESOP–Universidade Católica Portuguesa para a RTP no dia 26 de setembro de 2021. O universo alvo é composto pelos votantes nas eleições Autárquicas no município. Foram selecionadas seis freguesias do concelho de modo a que as médias dos resultados eleitorais das eleições autárquicas de 2013 e 2017 nesse conjunto de freguesias (ponderado o número de inquéritos a realizar em cada uma) estivessem a menos de 1% dos resultados dos cinco maiores partidos ao nível do concelho. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente à saída dos seus locais de voto e foi-lhes pedido uma simulação de voto em urna. Foram obtidos 2695 inquéritos válidos. A taxa de resposta foi de 86%.



Amadora volta a dar maioria ao PS



A projeção da Universidade Católica para a RTP indica que a Amadora vai repetir o cenário das últimas autárquicas, com o PS a conseguir maioria absoluta com 42 a 46 por cento dos votos.



Em segundo lugar nas intenções de voto está a coligação “Dar Voz à Amadora”, com 23 a 27 por cento – uma subida em relação aos 18,1 por cento de votos arrecadados pelo PSD/CDS em 2017.



Se estes resultados se verificarem, o PS conquista entre seis a oito mandatos. O partido “Dar voz à Amadora”, que junta o PSD, CDS, Aliança, MPT e PDR, com a candidata Suzana Garcia, consegue entre três a quatro mandatos. Nas eleições de 2017, o PSD/CDS tinha conseguido apenas dois lugares na vereação.



Ilda Figueiredo, da CDU, é a terceira candidata mais votada, com oito a 11 por cento dos votos. A CDU deverá manter, assim, o número de mandatos (um).



Seguem-se o Bloco de Esquerda (cinco a sete por cento), o Chega (cinco a sete por cento), o PAN (dois a cinco por cento) e o Iniciativa Liberal (um a três por cento). O PPM/RIR, de Henrique Tiago, e o MAS, de Gil Garcia, deverão conseguir apenas um por cento dos votos.



Os votos brancos nulos na Amadora irão somar de dois a quatro por cento.





Ficha técnica: Esta sondagem foi realizada pelo CESOP–Universidade Católica Portuguesa para a RTP no dia 26 de setembro de 2021. O universo alvo é composto pelos votantes nas eleições Autárquicas no município. Foram selecionadas duas freguesias do concelho de modo a que as médias dos resultados eleitorais das eleições autárquicas de 2013 e 2017 nesse conjunto de freguesias (ponderado o número de inquéritos a realizar em cada uma) estivessem a menos de 1% dos resultados dos cinco maiores partidos ao nível do concelho. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente à saída dos seus locais de voto e foi-lhes pedido uma simulação de voto em urna. Foram obtidos 1766 inquéritos válidos. A taxa de resposta foi de 71%.