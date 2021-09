PS perdeu 15 mil votos no Porto, Moreira reeleito com menos dez mil

Rui Moreira, que conquistou um terceiro mandato à frente da Câmara do Porto, teve nas eleições de domingo 41.167 votos (40,72% do total), menos 9.992 do que os 51.159 (44,46%) que teve em 2017, ano das autárquicas anteriores, segundo dados provisórios do apuramento oficial, publicados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

Em 2017, o movimento independente liderado por Rui Moreira conseguiu sete dos 13 mandatos possíveis e governou a autarquia com maioria absoluta, o que não acontecerá agora porque no domingo perdeu um vereador.

Como em 2017, o PS foi a segunda força mais votada no Porto nas autárquicas deste ano e foi o partido que mais votos perdeu entre as duas eleições.

A candidatura socialista, encabeçada por Tiago Barbosa Ribeiro, conseguiu 18.201 votos (18%) no domingo, menos 14.655 do que os 32.856 (28,55%) conseguidos pelo PS há quatro anos.

Com este resultado, o PS perdeu também um vereador na Câmara do Porto e passou a ter três.

PSD, CDU e BE foram as terceira, quarta e quinta forças mais votadas no domingo na eleição para a Câmara do Porto, como já tinha acontecido em 2017, e todos ganharam votos este ano.

O PSD teve mais 5.474 votos (foram 17.426; 17,24%) e elegeu dois vereadores, mais um do que em 2017, ano em que se candidatou coligado com o PPM.

Este ano, o PPM teve uma candidatura própria ao Porto, que reuniu 212 votos.

A CDU (PCP/PEV) manteve um vereador no Porto ao conseguir 7.609 votos (7,53%), mais 828 do que nas eleições anteriores.

O Bloco de Esquerda teve mais 177 votos (6.323; 6,25%), o que lhe permitiu eleger pela primeira vez um vereador no executivo camarário da cidade.

O PAN também ganhou 604 votos no Porto (teve 2.819), mas não elegeu vereadores e foi superado pelo Chega, que se estreou em 2021 em eleições autárquicas e teve neste concelho 2.980 votos.

Este ano, no município do Porto, havia 207.129 eleitores inscritos e votaram 48,81% nas autárquicas de domingo, enquanto em 2017 tinham participado 53,69% dos 214.324 inscritos.